Becali vrea să falimenteze un club! Antrenorul n-a mai rezistat și s-a dus la el: "Dă-ne banii"

Ba pe timpul meu luptatorii de la libere de la steaua erau mai puternici decit nationala iranului !! Eu nu mint pentru ca nu sutn flotant . Sunt vechi . Am crescut intre biserica italiana si cea engleza . Alte timpuri alte performante . Nu intimplator comunistii au construit transfagaraseanul in mijlocul transilvaniei ca sa vedeti si voi puterea bucurestiilor . Altfel ramineati la stadiul de trotineta !!

Te cauti dar nu te prea gasesti . Esti cam agitat . Zici ca esti bucurestean , nu te cred , esti prea frustrat , mereu vrei sa scoti asta in fata . Noi bucurestenii am avut asta cu dispret pentru provincie , a fost , nu mai functioneaza . Blv Magheru din Bucuresti sau din Falticeni , poate nu am inteles bine ?

bvd_magheru • 28 Decembrie 2016, 21:39

Postat de gigelos pe 28 Decembrie 2016, 21:18 Te cauti dar nu te prea gasesti . Esti cam agitat . Zici ca esti bucurestean , nu te cred , esti prea frustrat , mereu vrei sa scoti asta in fata . Noi bucurestenii am avut asta cu dispret pentru provincie , a fost , nu mai functioneaza . Blv Magheru din Bucuresti sau din Falticeni , poate nu am inteles bine ?

Ba eu ma refeream la bucurestenii bucuresteni nu la bucurestenii flotanti. Pe timpul meu repet steaua si dinamo erau nu numai cele mai puternice cluburi din romania ci si din europa . Acum sunt 2 cluburi nesemnificante din europa jefuite de capitalistii romani . La atletism nu au fost in stare sa dea macar unul sau una in primii 10 la olimpiada !!. STEAUA LA MASCULIN LA HANDBAL pe timpul meu era cel mai puternic club din lume . Acum nu mai sunteti in primii 2000 .