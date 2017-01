Declarație emoționantă a lui Ianis Zicu: "Atunci când debutezi la Rapid, înțelegi că fotbalul are o altă conotație. Sper să mai joc pe Giulești"

Duminica, 29 Ianuarie, 15:10

Ianis Zicu (33 ani) a mărturisit că dintre toate echipele pentru care a evoluat de-a lungul carierei, perioada petrecută la Rapid a avut o însemnătate aparte.

"Atunci când debutezi pe Giulești, înțelegi că fotbalul are o altă conotație. Totul începe de la imn și până la tribune. Debutul a fost însă negativ și nu a fost pe Giulești. Am pierdut Supercupa României, cu Steaua, pe vechiul Lia Manoliu.

A fost trist, finalul a fost însă frumos. Am luat Cupa României cu Rapid, am fost golgeter în acel sezon, am petrecut clipe frumoase. Am fost jucătorul finalei de la Timișoara, în 2007", a spus Zicu, la TV Digi Sport.

Sper să mai joc cândva pentru Rapid. Din păcate, au fost niște neînțelegeri între Inter și Rapid și așa am ajuns la Dinamo, care m-a cumpărat. Era singura variantă! M-am accidentat cu Lazio după două minute și am stat doi ani în afara terenului. Meciul de la ei nu este suspect de nimic, iar în retur nu am jucat, eram la spital, fusesem operat" Ianis Zicu