Dedesubturile dispariției unui club de tradiție » Un fost conducător din fotbalul românesc e tranșant: "Să mă ierte Lucescu, dar Vamă a făcut totul!"

Ursuletul Martinica • 03 Iulie 2017, 09:24

Eu tot nu am inteles nimic din interviu, ca esenta. Pana la urma nu mai exista nicio echipa din Brasov in primele 2 ligi datorita ghinionului (nu au mai fost fabricile in BV si Neculaie s-a "ofticat" ca il injura lumea sau ca nu s-a reusit promovarea). In rest, cand era vorba de nume, niciunul nu a fost nominalizat ca avand vreo vina. In niciun fel, nu a fost vorba de management defectuos. Ba mai mult au fost laudati Lucescu, Dinu Vama, Brescan, Neculaie. Vorba lui Boloni se potriveste mai degraba aici: "trebuie sa punem punctul pe i dar noi nici macar nu stim sa scriem". Ce pacat....