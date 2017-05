EXCLUSIV Aberație în regulament? "Cum să-mi dau afară antrenorul, dacă de 2 ani face performanțe pe bandă rulantă?!"

Articol de — Andrei Crăiţoiu Luni, 01 Mai, 10:07

Victoria cu 3-1 în fața celor de la Balotești, coroborată cu înfrângerea celor de la UTA pe terenul celor de la Dunărea Călărași, au adus matematic promovarea în Liga 1 pentru cei de la Juventus București.

“E o bucurie imensă, e o performanţă foarte importantă pentru majoritatea jucătorilor din echipa noastră. Ploaia rece de dimineaţă ne-a trezit la realitate, pentru că veneam după două dușuri reci, dar acum suntem fericiţi.

Treaba grea abia începe, trebuie să dăm drumul cât mai rapid la infrastructură, la transferuri și la tot ce înseamnă pregătirile pentru prima ligă”, spune în exclusivitate pentru GSP, Gheorghe Chivorchian, președintele lui Juventus.

Chiar dacă a reușit promovarea în L1 cu Juventus, Daniel Oprița, are probleme și nu poate sta pe banca echipei sale și în prima ligă, și asta pentru că în acest moment nu deține licența Pro, obligatorie pentru Liga 1.

"Nu am licenţa PRO, conform regulamentului ar trebui să promovez echipa şi să mă duc înapoi la Liga a 2-a. Sau a 3-a, pentru că am înţeles că s-au schimbat regulile şi se va cere licenţa PRO şi la Liga a 2-a. Am luat echipa din eşalonul al 3-lea, dar va trebui să îi las altui antrenor echipa făcută direct pe tavă", declara Oprița, extrem de nervos în urmă cu câteva zile.

"Începând cu sezonul 2017-2018 echipele din Liga 2 vor fi obligate să aibă pe bancă un posesor de licență Pro. Urmează ca în scurt timp să primesc toate detaliile despre acest nou curs pentru antrenori"

Dan Apolzan, directorul Școlii Federale de Antrenori din cadrul FRF

Însă, veștile bune vin pentru Oprița chiar din partea președintelui echipei, Gheorghe Chivorchian, fost secretar general al Federației Române de Fotbal în mandatul lui Răzvan Burleanu.

"Am avut o discuție cu cei de la Federație și le-am propus modificarea ROAF-ului pentru că antrenorii cu promovări în prima ligă trebuie să fie ajutați. Cum să-mi dau afară antrenorul dacă de 2 ani face performanțe pe bandă rulantă?! Am discutat la nivelul FRF și vom vedea în perioada următoare ce se va întâmpa.

Am solicitat ca ROAF-ul să se modifice și în Liga 1 să stea pe banca echipelor nou-promovate antrenorii care nu dețin Licența Pro. Daniel Oprița a primovat din Liga 3 în Liga 2, iar acum în Liga 1. În mod normal, trebuie să existe o derogare pentru antrenorii care promovează în prima ligă și rămân pe banca aceleași echipe! Pot fi maximum trei cazuri de acest gen pe durata unui sezon, eu cred că putem să fie deschidere în acest sens", a declarat Chivorchian în exclusivitate pentru Gazetă.

"Nu e normal să vină unul cu licenţa PRO şi eu să fiu trecut ca secund, pentru că asta e soluţia legală la care sunt împins"

Daniel Oprița, antrenor Juventus București

RĂDOI, EXCLUS ȘI AMENDAT DE CĂTRE UEFA

În sezonul trecut, FCSB a apelat la serviciile lui Mirel Rădoi, însă fostul căpitan din Ghencea nu deținea licența Pro și nici nu se înscrisese la cursurile Școlii de Antrenori! Acesta a fost încadrat în acte ca director sportiv, dar el era cel care conducea antrenamente, dar și echipa în meciurile oficiale de pe margine.

UEFA a sesizat ingineria FCSB-ului și l-a interzis pe Rădoi de pe banca tehnică în meciurile din cupele europene. Mai mult, clubul a fost amendat cu 50.000 de euro pentru încălcarea regulamentelor UEFA.