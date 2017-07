EXCLUSIV L-au lăsat fără medalia de la sărbătoarea Rapidului: "Ori mi-a căzut, ori mi-a tras-o cineva » Cert e că eu nu am dat-o"

Articol de — Marius Mărgărit Vineri, 07 Iulie, 09:22

La finalul sărbătoririi a 94 de ani de istorie a clubului Rapid, Mugur Bolohan a constatat că nu mai avea distincția jubiliară.

Fost jucător al Rapidului la finalul anilor '90, Mugur Bolohan a participat la sărbătoarea împlinirii a 94 de ani de istorie a clubului din Giuleşti, alături de alţi colegi de generaţie.

La final, a avut însă parte de o surpriză amară. "Nu ştiu cum, dar când am ajuns acasă mi-am dat seama că nu mai am medalia, cea care a marcat evenimentul. La finalul meciurilor de fotbal, au intrat suporterii pe gazon, am făcut poze. Unii fani ne-au cerut suveniruri, am dat tricoul şi alte lucruri.

În învălmăşeala aia, nu ştiu cum s-a întâmplat, ori mi-a căzut, ori mi-a tras-o cineva. Cert e că eu nu am dat-o, voiam s-o păstrez amintire", a spus fostul fotbalist, acum vicepreşedinte la Clubul Sportiv Rapid.