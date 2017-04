liveSCORE Duel tare în Liga a doua, între liderul Juventus București și UTA » Toate rezultatele etapei + clasament

tihi • 22 Aprilie 2017, 11:02

Performera si revelatia campionatului este SEPSI OSK din Sfantu Gheorghe! A reinviat fotbalul covasnean! Chiar merita zona o echipa de fotbal.In regiune doar Brasov si Tg.Mures are echipa de fotbal in A-B,astfel Sfantu Gheorghe este binevenita in elita fotbalului romanesc,in urma fostei echipe Textil Sf.Gheorghe,multi ani in liga B.Felicitari si succes!!