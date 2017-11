Lunea neagră pentru tehnicienii din Liga 2-a » A treia echipă care rămâne fără antrenor în aceeași zi

Luni, 06 Noiembrie

După FC Argeș și Pandurii, rămase în cursul zilei fără antrenori, a venit rândul unei alte divizionare secunde, CS Mioveni, să-și destituie antrenorul.

Gică Mihali, instalat la Mioveni după plecarea lui Adrian Mihalcea la echipa națională, a fost demis de pe banca tehnică a clubului argeșean. Fatidic i-a fost chiar eșecul suferit sâmbătă cu Metaloglobus, 0-1, pe teren propriu.

Conducerea a luat decizia de a-l da afară pe Mihali după antrenamentul din această dimineață, chiar în momentul când tehnicianul se pregătea să plece alături de jucători la Clinceni, unde CS Mioveni va juca miercuri.

"E ciudat modul în care s-a produs despărţirea. Sunt dezamăgit, am lucrat bine, am avut rezultate bune, zic eu, jocul avea consistenţă. Am pierdut meciul cu Metaloglobus, după ce am ratat cel puţin cinci ocazii uriaşe", a declarat Mihali, potrivit TV Telekom Sport.

Conform presei argeșene, CS Mioveni dorește să-l aducă pe bancă pe Eugen Neagoe, fostul secund al lui Victor Pițurcă de la echipa națională.

După 15 etape, CS Mioveni se află pe locul 8 în Liga 2-a, cu 22 de puncte.