Mititelu a făcut planurile pentru revenirea Universității! Ce buget are echipa, când e programată reunirea și vizita medicală

Leo Leo • 03 Iulie 2017, 19:44

Postat de eugen76_pan pe 03 Iulie 2017, 19:32 cine pariaza cu mine ca nu va face nimic? :))) iar daca ar fi sa faca nu are voie sa foloseasca numele si sigla brandul leul si tot ce tine de clubul sportiv din craiova

tocmai de asta merge pe numele asta ca stie ca nu va fi lasat nici sa se inscrie de catre AJF ....existand o decizie definitiva ....mai trebuie sa fie si irevocabila .....dar e executorie......nu mai are numele UNIVERSITATEA CRAIOVA nu l-a avut niciodata dar acum nici ca brand. .......daca ar vrea sa faca strict fotbal ar face cu alt nume FC CRAIOVA sau altul ....dar vrea sa fie respins .....in cel mai bun caz vor juca copii unora in echipa sa zica ca au jucat la universitatea craiova .....in judet ...