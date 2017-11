S-a încheiat etapa a 17-a din Liga 2-a » AFC Hermannstadt și Dunărea Călărași câștigă și continuă marșul triumfal spre promovare

para.para • 12 Noiembrie 2017, 12:40

Din ce mi-aduc aminte, in urma cu putin timp, hartia asta de impachetat peste ii canta prohodul echipei ASA Târgu Mureș. O declara in faliment sau o dadea deja desfiintata, iar acum vad nu doar ca joaca in continuare, dar si castiga in deplasare.