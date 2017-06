SERIAL GSP Pregătiţi de un nou salt » Gazeta prezintă cluburile de tradiție renăscute: azi e "ziua U Cluj"

Articol de — Marius Mărgărit Vineri, 30 Iunie, 14:39

Patru echipe de tradiție din fotbalul românesc, Petrolul, Farul, Oțelul și U Cluj, au promovat în L3 în urma barajelor recent disputate.

Gazeta vă prezintă în serial cluburile renăscute, cum se prezintă și ce planuri au pentru viitorul sezon. După Petrolul şi Oţelul, azi e "ziua U Cluj".

1. FINANCIAR: 400.000 de euro buget de Liga 3

În vara lui 2016, cu două săptămâni înainte de începerea sezonului, nu se ştia dacă U Cluj va mai lua startul în campionatul Ligii a 4-a. "Octavian Abrudan de exemplu se retrăsese, era organizator la club, dar văzând că nu prea aveam echipă, a acceptat să se întoarcă pe teren", povesteşte Ovidiu Sabău, managerul sportiv al ardelenilor.

"Am început de la zero, un club nou, curat. S-a format asocierea membrilor fondatori, cele 6 universităţi din Cluj, a venit lângă noi şi Primăria, plus suporterii şi alţi sponsori.

Apoi, s-au întors la echipă cei care plecaseră de aici în fotbalul mare: Abrudan, Giurgiu, Goga, Păcurar. N-au avut pretenţii, ştiau că vin la Liga a 4-a, dar au vrut să ajute", spune preşedintele clubului, Radu Constantea, consilier local.

U Cluj a strâns un buget de 180.000 de euro şi a promovat fără nicio emoţie în Liga 3. Acum, clubul e aproape de a ajunge la un acord de sponsorizare şi cu Banca Transilvania. Iar bugetul pentru sezonul viitor e deja creionat: 400.000 de euro.

De la suporteri, sponsori şi o parte importantă de la Primărie, care a alocat clubului 1.100.000 de lei pentru tot anul 2017.

2. PALMARES ŞI SUPORTERI

Încă dinaintea începerii sezonului 2016-2017, Primăria Cluj recuperase palmaresul de la societatea care condusese vechiul club, dar care a intrat în faliment. U Cluj, prin asocierea cu Primăria, deţine deci palmaresul istoric.

Fanii, recunoscuţi pentru ataşamentul faţă de U Cluj, au rămas lângă echipă. "Avem cei mai mulţi suporteri cotizanţi, în jur de 1.100. Fiecare plăteşte o taxă de 100 de lei anual. Mergem pe modelul cluburilor germane, fanii să-şi susţină echipa, să se implice în viaţa acesteia, să îşi aleagă conducătorii. U Cluj are nevoie de comunitate, iar comunitatea are nevoie de U Cluj", a punctat preşedintele Radu Constantea.

Media de spectatori a fost de 2.000 de oameni, iar la barajul de promovare, asistenţa a ajuns la 5.000 de oameni.

3. OBIECTIV: Evident, promovarea în Liga 2

"E clar că avem o echipă foarte bună, poate chiar de nivelul Ligii 2. Acum nu mai trebuie decât să rămânem serioşi, să muncim, să redăm oraşului echipa în Liga 1 cât mai repede. Evident, obiectivul imediat este o nouă promovare", spune, convins, Ovidiu Sabău.

4. STADION: Tot pe Cluj Arena

În L4, U Cluj a jucat câteva partide pe "Dan Anca", dar a revenit apoi pe Cluj Arena (30.000 de locuri). Acolo unde va şi juca în L3. A fost parafat un contract cu Consiliul Local, clubul va plăti o chirie de 5.500 de lei pentru fiecare meci disputat acolo, plus utilitățile şi firma de pază. Un total de 10.000 de lei.

Visul cel mare al lui Sabău este ca "în perioada următoare să ne construim o bază proprie, inclusiv un Centru de copii şi juniori. Să dezvoltăm infrastructura, să avem casa noastră! Avem deja un proiect. Ar fi o realizare importantă, la care ţin foarte mult".

5. TRANSFERURI: Deja 7 achiziţii

Echipa este în vacanţă, până pe 18 iulie. Ovidiu Sabău e la club, face programul, aduce jucători. "Mă consult cu preşedintele Constantea, cu vicepreşedintele Cosmin Irimieş, suntem o echipă, dar deciziile sportive finale le iau eu", spune fostul internațional. Deja au semnat Albuţ (Botoşani), Onicaş, Ursu şi Micaş (ambii de la Satu Mare), Fl. Cordoş (Luceafărul Oradea), Denis Hordouan (Bistriţa), Moldoveanu (Cernavodă). Nu a plecat încă nimeni.