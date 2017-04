Un nou caz Rădoi în România! Antrenorul cu două promovări consecutive poate fi dat afară

Duminica, 16 Aprilie, 16:36

Daniel Oprița e lider detașat în Liga a 2-a cu Juventus București, însă nu va putea conduce echipa din Colentina și în prima ligă.

Deși a preluat echipa când era în cel de-al treilea eșalon, Oprița nu are licență PRO și va fi nevoit să lase locul altui antrenor la cârma celor de la Juventus București în Liga 1.

"Nu am licenţa PRO, conform regulamentului ar trebui să promovez echipa şi să mă duc înapoi la Liga a 2-a. Sau a 3-a, pentru că am înţeles că s-au schimbat regulile şi se va cere licenţa PRO şi la Liga a 2-a. Am luat echipa din eşalonul al 3-lea şi am dus-o în Liga 1, dar nu mai există derogare, va trebui să îi las altui antrenor echipa făcută direct pe tavă.

Culmea e că eu am vrut, dar nu am avut voie să mă înscriu la cursurile pentru licenţa PRO. Mi-am luat licenţa A la începutul acestui an şi trebuie să aştept 2 ani până când pot da examen pentru următoarea categorie. Dacă eşti jucător în activitate nu poţi să te înscrii la nicio licenţă, apoi trebuie să aştepţi un anumit număr de ani. Nu e problemă, mai promovez încă o dată cu una, o las, apoi cu alta, o las şi pe aia...

Pentru noi nu se poate face nimic, deşi în alte ţări sunt ajutaţi cei care vor şi pot să muncească. Eu am luat-o de jos şi am dus echipa în Liga 1, iar la licenţa PRO sunt unii care antrenează la sala de sport.

Joci sute de meciuri în Liga 1, ajungi într-o semifinală de Cupa UEFA, ai meciuri la naţională şi o iei de la zero. Sunt prea mulţi cu licenţa PRO şi nu au unde să antreneze. Aşa mi s-a dat răspuns: «Păi, noi ce facem? Noi unde mai antrenăm?». Păi, din cauza mea nu antrenaţi? Dacă ai valoare de antrenor, te duci la Liga a 3-a, iei o echipă, munceşti mult şi urci echipa în Liga 1, nu aştepti să te cheme lumea să te pună direct la masa întinsă. Nu e normal să vină unul cu licenţa PRO şi eu să fiu trecut ca secund, pentru că asta e soluţia legală la care sunt împins", a declarat Daniel Opriţa la TV Sport ro.

Juventus București e lider în Liga a 2-a, cu 66 de puncte după 26 de etape, în timp ce pe locul secund se află Sepsi Sf. Gheorghe, cu 51 de puncte.