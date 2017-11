Budescu a răspuns întrebărilor fanilor » Care a fost cel mai greu moment al carierei şi cu cine şi-ar dori să fie coechipier

Marti, 07 Noiembrie, 19:45

Constantin Budescu a răspuns întrebărilor fanilor echipei naţionale şi a dezvăluit câteva lucruri inedite înaintea dublei amicale cu Turcia şi Olanda.

Mijlocaşul în vârstă de 28 de ani de la FCSB a vorbit despre cel mai greu moment al carierei sale, dar şi cu cine şi-ar fi dorit să fie coechipier.

...despre cel mai greu moment al carierei: "Cel mai greu moment al carierei a fost după ce m-am accidentat, în perioada în care jucam în China. A trebuit să fac o pauză lungă, nici acolo nu am apucat să joc, am stat mult pe tuşă. Apoi am revenit în ţară şi am făcut tratament două luni şi am revenit".

...despre cel mai emoţionant moment: "A fost când am marcat două goluri cu Feroe şi am obţinut calificarea la Campionatul European".

...despre jucătorul cu care ar vrea să fie coechipier: "L-aş alege pe Francesco Totti. Îmi place foarte mult de el şi chiar îl simpatizam când juca. Am avut şansa să joc împotriva lui. A fost un fotbalist extraordinar".

...despre sfaturile pe care le-ar da unui copil de 10 ani care joacă fotbal: "Să fie cât mai serios, să practice acest sport cu plăcere, să muncească mult la antrenamente şi, mai ales la vârsta lui, să facă multă tehnică individuală".

România - Turcia se joacă pe 9 noiembrie, la Cluj, de la ora 20:15. România - Olanda se dispută pe 14 noiembrie, de la ora 21:00.