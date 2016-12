Concluziile lui Ionuț Badea la final de an: "Noi pregătim succesul, nu îl garantăm" » Ce regrete are secundul lui Daum

Joi, 22 Decembrie, 10:13

Secund la națională, atât în mandatul lui Anghel Iordănescu, cât și în cel al lui Daum, Ionuț Badea a analizat parcursul echipei naționale din acest an.

"Noi pregătim succesul, nu îl garantăm. Avem 50 jucători pe care îi urmărim le fiecare meci, le urmărim minuțios activitatea de la echipele de club. Depinde doar de jucători dacă vor fi convocați, de evoluțiile lor din teren.

Dacă ne uităm la rezultate, a fost o primă perioadă bună, ne-am calificat la Euro. Ulterior, lucrurile nu au stat așa cum ne-am așteptat.

Cu Franța am jucat aproape excelent, motivațional și tactic. Cu Elveția am jucat mai slab, am fost în multe momente sub ei. Deși păream favoriți cu Albania, nu am reușit să ne impunem, de asta am fost foarte dezamăgit. Sportiv, poate că meritam să ieșim din grupă", e de părere Ionuț Badea.

Tehnicianul a vorbit și despre parcursul naționalei sub comanda lui Daum.

"Am fost elementul de continuitate în noul staff. Am avut primul meci cu Muntenegru, am fost ezitanți în prima repriză, dar am jucat mai bine în a doua parte a meciului.

Meciurile cu Armenia și Kazahstan au adus un plus echipei, mă gândeam că puteam obține mai mult din meciul cu Polonia, dar din păcate nu am reușit", a spus Badea la TV Digi Sport.

România se află pe locul patru în grupa E a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2018, situându-se sub Polonia, Muntenegru și Danemarca.