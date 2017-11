Contra, după testul cu Turcia: "Dacă s-ar fi pus amicalele, am fi fost la multe Mondiale. Oricum, mi-am atins primul obiectiv"

Joi, 09 Noiembrie, 22:32

Cosmin Contra, selecționerul naționalei României, s-a arătat mulțumit de atitudinea "tricolorilor" din partida amicală câștigată împotriva Turciei, scor 2-0. Ambele reușite i-au aparținut lui Gicu Grozav!

"Sunt foarte mulțumit în primul rând pentru atitudine. Ce am cerut echipei s-a realizat. Cred că am făcut o primă repriză foarte bună din toate punctele de vedere. Ne lipsește un pic liniștea la centrări. În a doua repriză, când Turcia s-a deschis am reușit, să ajungem mai repede în careul advers. Băieții au înțeles că fără sacrificiu nu vom reuși victorii. E meritul lor pentru că ei au reușit această schimbare.

Mă bucur că jucătorii au spus că acum vin de plăcere la națională. Ăsta a fost primul meu obiectiv. Am vrut să-i fac pe jucători să vină de plăcere aici. Purtarea tricoului naționalei trebuie să-i facă să aibă atitudine și agresivitate. Toți jucătorii au avut atitudine. Cu o asemenea atitudine vor veni și rezultatele. Sper ca băieții să rămână cu picioarele pe pământ. Am fi fost la multe Campionate Mondiale dacă s-ar fi pus meciurile amicale", a declarat Contra la Pro X.

Contra a mai spus că toți jucătorii naționalei trag tare să-l ajute pe Alibec să marcheze și să depășească perioada slabă din ultima vreme: "Ne-a părut tuturor rău că Alibec n-a marcat. Băieții încearcă să-l ajute să marcheze. Dacă va avea aceeași atitudine cum a avut în aceste zile la antrenament, sunt sigur că România va câștiga un jucător de valoare".

"Chiar mă bucur că Grozav și-a asumat responsabilitatea purtării numărului 10. L-am antrenat 2 ani la Petrolul și știe ce cer de la jucători. Și azi și cu Kazakhstan a făcut două meciuri bune" Cosmin Contra "A fost extraordinar să stau lângă Mircea Lucescu. Sper să realizez măcar jumătate din ce a realizat el" Cosmin Contra

