Cu doi viitori candidați la alegerile FRF pregătiți deja în culise, Generația de Aur intră tot mai tare la Burleanu: "Nu înțelege nimic din fenomen"

catalynn • 26 Decembrie 2016, 23:36

Postat de westfield pe 26 Decembrie 2016, 23:24

Nu am crezut niciodata ca Sandu va fi inlocuit. Dragomir pariam ca isi face loc de veci la Liga. Burleanu si "superiorii" lui n-or sa reprezinte niciodata *** care a fost sub Sandu&Dragomir.