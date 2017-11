Dezvăluiri surprinzătoare ale unui internațional român despre Lucescu: "Cu puțin noroc puteam lucra împreună"

haideusicfr • 05 Noiembrie 2017, 14:36

Postat de haideusicfr pe 05 Noiembrie 2017, 14:24

N-am stiut ca Lucescu e antrenorul Turciei sau nu mi-am amintit.Foarte frumos ca vor juca cu noi.Va fi un adevarat meci-scoala pentru toata lumea. Sa castige cei mai buni. Adica noi. In plus meciul va fi in Gruia intr-o atmosfera calma ,sportiva.