EXCLUSIV Despre ce internațional spune Contra: "N-are cifre extraordinare, dar își dă viața pe teren!"

Într-un interviu exclusiv acordat GSP, selecționerul Cosmin Contra își expune filosofia de a conduce naționala, subliniază punctele sensibile ale ”tricolorilor” și detaliază situațiile speciale ale cvartetului Stanciu - Chipciu - Andone - Chiricheș.

- Domnule Contra, rămânem pe modulul clasic 4-2-3-1 sau intenționați să schimbați ceva?

- Depinde și de adversar, de calitatea jucătorilor, de felul în care voi dori să abordăm un anumit meci. Un Budescu însă nu poate să joace alt sistem decât 4-2-3-1. Eventual 4-3-3, ca la Astra, însă automat va fi mai greu, pentru că tot în centrul terenului va ajunge.

- Recent, la Paris, după meciul cu PSG din Champions League, ați discutat cu antrenorul lui Anderlecht despre situația lui Chipciu și Stanciu. Cum stau lucrurile?

- Mi-a explicat că a schimbat sistemul. Iar Chipciu are cel mai mult de suferit. Totuși, pe viitor, depinzând și de rezultate, antrenorul poate va renunța la actualul modul. Sunt preocupat de postura celor doi jucători și sper ca, în perioada de iarnă, să-și găsească unde să joace, dacă lucrurile nu se schimbă la Anderlecht. Sfatul meu pentru orice fotbalist e să se ducă la un club unde să poată evolua constant. Aici mă gândesc inclusiv la Gardoș, care poate fi util naționalei, mai ales că avem anumite probleme la nivelul fundașilor centrali.

- Florin Andone are cifre îngrozitoare la națională. E deja un caz!

- În ultimii ani, naționala are mari probleme să marcheze. Dacă nu-ți creezi ocazii, e greu să înscrii. Să ne uităm câte goluri am dat în ultimele două campanii! Așa că n-au cum să fie extraordinare cifrele atacanților! E clar că trebuie să aducem mai mult mingea în fața porții.

- Asta e și misiunea dumneavoastră!

- Asta am și zis: să îmbunătățim faza ofensivă, să punem mai mult în valoare atacanții! Cu Andone am și discutat, am vrut să-l văd în primele meciuri. Avem deja niște analize individuale, le vom arăta jucătorilor la partidele cu Turcia și Olanda. Javi Reyes a scos și date fizice, suntem OK, dar trebuie să creștem anumiți parametri. În plus, sunt mulți care au probleme tactice, de poziționare.

- În ce sens?

- Fac o serie de mișcări înainte de momentul oportun, inclusiv Andone. Discutăm de chestiuni de dublaj, de respectarea anumitor timinguri și automatisme, pe care trebuie să le reglăm. Vreau să arăt jucătorilor aceste lucruri. Pe perioada acțiunilor, mă axez pe două-trei idei principale, pe care trebuie să le punem în practică.

- Mulți analiști au remarcat că Andone iese prea mult în lateral și asta e una dintre problemele lui majore. Sunteți de acord?

- Așa este! Dacă avem jucători ca Budescu sau Stanciu, care au ultima pasă foarte bună, e important ca el să se afle între fundașii centrali și de acolo să facă anumite mișcări. Până la startul Ligii Națiunilor, în toamna viitoare, vom avea timp să lucrăm la aceste detalii, astfel încât să-i punem mai mult în evidență calitățile. Andone e un jucător valoros, pe care îl chem în continuare, chiar dacă nu are niște cifre deosebite pe atac. Măcar el își dă viața pe teren, are atitudine, transmite aceeași stare și către colegi. Am nevoie de astfel de oameni.

