EXCLUSIV GSP Incredibil: martorul principal din "dosarul mită pentru arbitri" educă viitorii antrenori ai României! » "Nu vreți să ne vedem la o cafea?! Poate..."

Vineri, 10 Noiembrie, 09:00

Mihai Ianovschi, arbitrul pe care Cornel Penescu încerca să-l promoveze în Liga 1 ca s-o servească pe FC Argeș, e lector la școala de tehnicieni a Federației!

Martorul principal din " dosarul Penescu", afacerea cu mită pentru arbitri, educă viitorii antrenori! Mihai Ianovschi era arbitru în momentul în care se petreceau evenimentele care au dus la condamnarea fostului patron de la FC Argeș. Un arbitru pe care Cornel Penescu încerca să-l promoveze pentru ca echipa lui să poată beneficia de pe urma ascensiunii sale.

Proprietarul clubului piteștean ar fi plătit 4.000 de euro pentru a-l urca pe Ianovschi în ierarhia din arbitraj. Protejatul și-a schimbat meseria între timp, a devenit antrenor și chiar profesor pentru antrenori! E lector la școala din Federație, iar tatăl său e membru în Comisia Tehnică!

Mihai Ianovschi senior era șeful centrului de tineret de la Pitești în momentul în care a izbucnit scandalul din Trivale. Cazul a fost mediatizat și a avut și urmări: Penescu a fost condamnat la 5 ani de închisoare, ca și Gheorghe Constantin, conducătorul de atunci al Comisiei Centrale a Arbitrilor. Au mai primit condamnări Sorin Corpodean, Marcel Lică, Aurelian Bogaciu.

Numele Ianovschi apăruse în stenograme inclusiv în discuții în care Penescu îl presa pe Costică "Vâlcea" să-l promoveze mai rapid. Președintele Comisiei se scuza că nu-l avansa direct în top: "Mai mult de atât nu se poate!". Protejatul lui Penescu ar fi devenit martorul principal în proces. Și, după 8 ani, unul dintre mentorii tinerilor antrenori români!

"Nu vreți să ne vedem la o cafea?! Poate..."

INTERVIU. Ianovschi crede că a fost ales de Federație grație calității sale de orator

- Domnule Ianovschi, activați ca lector la Școala de antrenori după ce ați fost martor principal, denunțător, în "procesul Penescu"...

- Ce legătură are faptul că am fost martor denunțător în acel caz de corupție?

- Cum ați reușit să avansați în Școala de antrenori din 2009, de când a început procesul, până acum? Din arbitru ați devenit antrenor și, acum, profesor.

- Sunt surprins că mă întrebați așa ceva! Sunt surprins de tot ce se întâmplă, mi se pare ca o lovitură de bumerang discuția asta. Am muncit enorm! O muncă extrem, extrem de grea! Am avut rezultate foarte bune la nivelul de copii și juniori și am fost chemat de domnul Apolzan, șeful Școlii, să predau, să fiu lector.

- Totuși, cum de v-a recrutat FRF? De ce pe dumneavoastră?

- Am început de jos, de la licența B, pe urmă cei din Federație au văzut că pot să vorbesc în public, ceea ce nu e foarte ușor, să știți!, și au decis să mă păstreze. Sunt de 6 ani la Școală, dar nu sunt angajat, doar colaborator extern. Fac naveta de 6 ani de la Pitești, banii de la Federație îmi ajung de benzină, practic. Veți scrie despre mine? Despre faptul că am fost martor denunțător în "dosarul Penescu", iar acum predau la Școala de antrenori?

- Da, acesta e subiectul.

- Totuși, nu vreți să ne vedem la o cafea să vorbim mai multe? Și poate găsim o soluție să nu mai publicați nimic?

Poziția Federației Române de Fotbal

"Ca urmare a solicitării dumneavoastră, vă comunicăm punctul de vedere al Școlii Federale de Antrenori, precizând faptul că domnul Mihai Ianovschi nu este angajatul Federației Române de Fotbal. Domnul Mihai Ianovschi este colaborator extern al Școlii Federale de Antrenori, fiind recunoscut ca un tehnician cu experiență și rezultate în formarea tinerilor jucători. Deținător al Licenței UEFA Pro, domnul Ianovschi deține calitățile necesare pentru a contribui la pregătirea antrenorilor. În dosarul la care faceți referire, dumnealui a avut doar calitatea de martor"

Lectorii Școlii de Antrenori:

Sandu Tăbârcă

Lucian Vișcoțel

Vlad Ungureanu

Christine Cioboată

Mihai Ianovschi

CAZUL PE SCURT:

- Conform rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada 2006 - aprilie 2009, inculpații Cornel Penescu, Liviu Făcăleață, Cristian Mincă, Gheorghiță Pieca și Gheorghe Constantin au inițiat și constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat în scopul comiterii mai multor infracțiuni grave de corupție prin care să obțină beneficii financiare sau materiale.

Deciziile finale ale procurorilor în dosarul "Mită pentru arbitri"

Cornel Penescu: 5 ani de închisoare cu executare

Liviu Făcăleaţă: 5 ani de închisoare cu executare

Gheorghe Constantin: 5 ani de închisoare cu executare

Sorin Corpodean: 4 ani de închisoare cu suspendare

Marcel Lică: 3 ani de închisoare cu suspendare

Sorin Caia: 3 ani de închisoare cu suspendare

Lucian Dan: 3 ani de închisoare cu suspendare

Aurelian Bogaciu: 3 ani de închisoare cu suspendare