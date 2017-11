Încă un component al Generației de Aur se dă de partea lui Burleanu: "Cred că e evident ce am ales, nu?"

jensen • 12 Noiembrie 2017, 18:49

Imi pare tare rau pentru „generatia de aur”, dar daca se califica si Under 21, cu trei echipe in turneele finale, cu regula jucatorului sub 21 care a produs aparitia unei generatii tinere in Liga 1, cu 4 stadioane noi care se vor construi in următorii 2 ani, alde Prunea si nea Pompi Popescu nu mai au nicio sansa. Gica Popescu e tras pe dreapta, Hagi nu se baga. nici Dan Petrescu, Selymes , Dorinel, Belodedici si Vladoiu sunt in tabara adversa. Prunea &Co. nu mai au un candidat credibil, iar pe margine se incalzesc unii din generatia urmatoare: Mutu, Contra.