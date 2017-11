Jucătorii lui Contra au disecat pentru prima oară subiectul "Ștefan Radu la națională": "Să facă ce vrea"

Miercuri, 08 Noiembrie, 20:48

Subiectul posibilei reveniri a lui Ștefan Radu la echipa națională este unul de maximă actualitate, numeroși oameni din fotbalul românesc exprimându-și opiniile cu privire la dorința lui Contra de a-l readuce pe fundașul lazial la prima reprezentativă.

Cristi Săpunaru e primul jucător din lotul lui Contra care vorbește deschis despre acest caz și mărturisește că respectă decizia luată de fundaș, care continuă să îi țină pe oficialii naționalei în stand-by.

"Nu-l obligă nimeni să vină. E decizia lui, poate să facă ce vrea", a declarat Săpunaru, care a rememorat și momentele în care nu a mai venit la națională din cauza aprigului conflict pe care l-a avut cu Victor Pițurcă.

"La națională am spus că o să vin tot timpul, dar au fost unele momente în care nu am putut să fac asta pentru că am avut acel conflict", a comentat Săpunaru, la TV Telekom Sport.

Vezi și:Săpunaru are un mesaj pentru fanii giuleșteni: "Copos a fost și va rămâne rapidist. Dacă se întoarce patron la Rapid, vin eu președinte"