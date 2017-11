Modificare de ultim moment în lotul României » Fotbalist pasat între "naționala" mare și cea de tineret

fcsb.86 • 08 Noiembrie 2017, 15:13

Eu nu inteleg de ce Vlad Dragomir nu este convocat, are 18 ani ... joaca foarte bine si toata lumea de la Arsenal este multumita de el, de ceva timp se antreneaza cu echipa mare a lui Arsenal, a fost luat cu lotul si in Europa League dar nu are loc la nationala u21 a Romaniei?!