Note GSP » Gicu a fost grozav cu Turcia, dar nu toți au impresionat! Ce jucători ai României nu s-au ridicat la nivelul colegilor

mariuss72 • 10 Noiembrie 2017, 09:21

Postat de petre47 pe 10 Noiembrie 2017, 09:26

Unde sunt jucatorii tineri care ar trebui sa joace acum, in meciuri amicale si la inceput de campanie de innoire? Echipa lui Lucescu a avut o medie de varsta de 24 ani. Noi cu cine jucam? Vrem neaparat victorii in meciuri fara miza, sau vrem sa construim o echipa? Despre intentiile lui Contra a vorbit si Pintilii: "bine ca am luat 3 puncte". Peste toate cele, terminati cu laudele: echipa nu arata deloc grozav! Si nici jocul ei!