"Noul Lampard" se propune la națională: "Dacă voi juca la fel, sigur o să fiu chemat"

mario_rdfe • 15 Aprilie 2017, 18:05

la fel cum ? ce are baiatul asta? a d-at doua goluri in 31 de meciuri, unul din intamplare , pe celalalt nu il tin minte, nu stiu daca are vreun assist, nimic, si deja zice ca daca continua asa, va fi convocat ! Cand vreodata va progresa cu o asa mentalitate ..inseamna ca el daca va ajunge la cinci goluri in liga 1 , deja poate sa se lase de fotbal, a obtinut tot ! apropos...cel din imagine, de langa el...are vreo 6-7 goluri sezonul asta, si vreo 11-12 assist, si nu a prins nici macar un loc pe banca de rezerva la nationala...si popescu se vrea dupa un gol , jenant !