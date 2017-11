Săpunaru are un mesaj pentru fanii giuleșteni: "Copos a fost și va rămâne rapidist. Dacă se întoarce patron la Rapid, vin eu președinte"

vladutz13 • 08 Noiembrie 2017, 21:26

Asta e tara asta ridicola in care traim, in care un fotbalist declara asa ceva, se gandeste foarte serios ca e plauzibil si foarte putini suporteri tresar..... Un fotbalist, cu zero studii economice, fara pic de experienta de management se pretinde din start presedinte de club. Si nu orice club!!! La orice club normal din vest, il luau si il puneau ca antrenor la o echipa de juniori, ca asa a inceput si Van Basten, sau naiba, il trimiteau inainte la o facultate ceva.