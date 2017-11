Telefonul primit de Contra de la marele Fatih Terim » Ce mesaj transmite selecționerul naționalei Turciei + ce zice de Lucescu

Miercuri, 08 Noiembrie, 17:09

Naționala României a plecat astăzi spre Cluj, acolo unde va juca mâine o partidă amicală împotriva Turciei, selecționata pregătită de Mircea Lucescu. Partida se joacă pe 9 noiembrie, de la ora 20:15. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe ProTV.

Cosmin Contra a avut o discuție la telefon cu Fatih Terim. Spune că și-ar dori ca ambele formații să se califice și a fost chestionat și despre duelul cu Mircea Lucescu.

"Am vorbit cu Fatih Termin după ce am fost numit selecționer. Am fost plăcut surprins. L-am invitat la un meci. Am vorbit despre fotbal, amintiri de la AC Milan", a zis Cosmin Contra la conferința de presă.

...despre calificarea la Euro: "Sper ca acesta să fie începutul pentru ambele echipe și să mergem împreună la Euro. Să ne revedem în România, în 2020, la un meci de la Euro 2020. Sper să fie un început de bun augur".

...despre Mircea Lucescu: "E cel mai mare antrenor român, are rezultate remarcabile, e un exemplu pentru antrenorii tineri. E un lucru bun și o onoare să te duelezi cu astfel de antrenori. Mă interesează meciul de mâine, apoi voi avea 5 zile la dispoziție până la meciul cu Olanda".