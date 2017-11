Victor Pițurcă îl atacă pe Christoph Daum și avertizează: "Dădea în jucători! Jucătorii au valoare, nu erau bine conduși" + dezvăluiri din vestiarul naționalei

Articol de — Marius Mărgărit Sambata, 11 Noiembrie, 09:00

Victor Piţurcă, fost selecţioner, reacţionează: "S-a dat degeaba în jucători pe vremea lui Daum, ei au valoare, dar nu erau bine conduşi, iar Contra e o dovadă!"

De numele lui sunt legate ultimele trei calificări, de altfel şi singurele în ultimii 17 ani, ale naţionalei României la turneele finale: Euro 2000, 2008 şi 2016. Şi chiar dacă a plecat de la cârma "tricolorilor", în urmă cu trei ani, Victor Piţurcă a rămas conectat la tot ce se întâmplă în fotbalul românesc

-Domnule Piţurcă, ce concluzii se pot trage după acest amical cu Turcia, a treia partidă din era Contra?

-Mi-a plăcut ce am văzut. Dincolo de rezultat, am fost superiori Turciei la absolut toate capitolele, joc, angajament, agresivitate. Am combinat, ne-am creat multe ocazii de gol, am văzut entuziasm, o descătuşare a jucătorilor noştri. Se vede o creştere.

-Dar în condiţiile în care Mircea Lucescu a venit cu foarte mulţi jucători noi.

-Asta nu mai e problema noastră, cu ce jucători a venit Lucescu. A fost un meci România-Turcia, care contează în palmares. Mi-a plăcut că băieţii au tratat jocul foarte serios. Pentru că eu am spus-o mereu, nu există meci amical când joci pentru echipa naţională. Toate sunt importante.

-Aţi remarca vreun jucător?

-N-aş vrea să evidenţiez pe cineva anume, mi-a plăcut echipa în ansamblul ei. Normal că cei din linia ofensivă se disting în astfel de partide, când ataci, când marchezi, când câştigi.

-Budescu?

-Foarte bun, creativ, implicat, dispus la efort. Se vede ce greşeală a făcut Daum, care nu-l convoca. Şi nu era numai cazul lui. Un alt exemplu e Grozav, pe care eu l-am debutat şi pe care îl chemam şi când nu prea juca la Petrolul. Mă bucur enorm şi pentru el.

"Daum nici nu vorbea cu jucătorii"

-Apropo de Daum, el spunea, cu doar câteva luni în urmă, că nu se poate mai mult, că nu avem valoare...

-Da, ştiu ce spunea. Şi că dădea în jucători, aşa cum făceau şi cei din conducerea Federaţiei. Mă enervam la culme când îi auzeam. Erau scuze puerile ale unor oameni care nu reuşeau să obţină rezultate, fiindcă nu ştiau ce să facă. Cum, când eu am lucrat cu mulţi dintre aceşti jucători atâţia ani şi ajunsesem pe locul 10 în lume?! Rezultatele acelea erau întâmplătoare?! În regulă, poate au avut şi jucătorii o parte de vină. Dar ei joacă ce li se spune. Trebuie să şi fii capabil să le transmiţi ce le ceri, ce să facă sau cum să facă. În plus, contează şi atmosfera, care acum e foarte bună.

-Păi şi pe vremea lui Daum se spunea că atmosfera era bună.

-Se spunea de ochii lumii, ai presei. Eu am mai vorbit cu jucătorii, mi-au spus că Daum nici nu prea vorbea cu ei. Şi când vorbea, mulţi nu înţelegeau foarte bine ce voia. Păi, eu când eram selecţioner, discutam cu un jucător şi de zeci de ori dacă era nevoie. Îi tot spuneam, mereu, ce vreau, ce are de făcut, îi repetam tot timpul, să conştientizeze, să înţeleagă. Cum să facă Daum asta?! Normal că avea probleme de comunicare, care este extrem de importantă. De aici şi atmosfera are de suferit.

"Trebuia să fim măcar la baraj"

-Deci am pierdut un an cu selecţionerul german?

-Nu am pierdut doar un an sau o calificare. Am pierdut mult mai mult, prestigiu, încredere, prin faptul că am ieşit atât de repede din calculele pentru Mondial, am căzut în clasamentul FIFA. Eu nu am nimic cu Daum, l-am şi sprijinit la început. Dar România nu avea nevoie de un selecţioner străin. Nu pot decât să sper că vom putea să ne revenim repede.

-Contra?

-Cosmin e altceva. E român, ştie ce înseamnă echipa naţională, cum să-i ia pe jucători, cum să le transmită agresivitate, plăcerea de a juca. Am văzut că fotbaliştii vorbesc despre asta, se vede şi în jocul lor. Dar viaţa de selecţioner e grea. Nu ai timp să te bucuri prea mult după o victorie. La naţională trebuie să confirmi de fiecare dată.

-O concluzie?

-Eu zic că avem viitor, avem valoare, avem motive să fim optimişti. Aveam jucători valoroşi, dar înainte nu aveau conducere tehnică. Cred că acum toată lumea s-a convins. Ce, a adus Contra vreun fotbalist de care nu se auzise? Nu, sunt tot jucătorii care erau aici şi până acum. Dar el i-a văzut, Daum nu le-a simţit valoarea. Până la urmă, nu orice antrenor poate să fie şi selecţioner.