Victorie senzațională în fața Rusiei și România e ca și calificată la turul de elită! A mai rămas o simplă formalitate de îndeplinit

dinamo_fan • 11 Noiembrie 2017, 17:18

Postat de Anca Toma pe 11 Noiembrie 2017, 17:09 In afara ca esti fan dinamo ai si gandirea defecta.Eu spuneam ca Morutan trebuia sa joace doar la U21 nu si la U19 .E clar ca mai importante erau meciurile U21.Ideea e ca daca venea Morutan trebuia sa joace titular dupa forma de moment si ramanea pe dinafara baiatul lui tata Ianis.Chiar Hagi recunostea ca fiu-su traverseaza o pasa mai proasta nejucand nici macar la Primavera.Ori scopul lui Isaila e sa-i scoata dinrahat pe astia nu sa ia cei mai in forma jucatori

gandirea defecta o ai tu. Morutan are 18 ani deci joaca la U19. la U21 o sa joace in 1-2 ani de zile. sunt niste generatii in care copiii astia joaca impreuna de mici. nu poti sa ai 2 meciuri importante in 2 zile sa sa amesteci grupele intre ele. cand nu ai pus piciorul pe o minge in viata ta e greu de inteles. Daca nationala de U19 nu avea meci foarte important azi cu siguranta era chemat si Morutan la U21. ii vine si lui randul.