VIDEO Mesajul lui Christoph Daum pentru români cu ocazia sărbătorilor de iarnă

steaua1986forever • 25 Decembrie 2016, 10:27

Astia de la FRF se vede ca au multa experienta in actiune de imagine (partid), PR si alte povesti de genul asta. Cu fotbalul au ei o problema.....Ii multumim si noi domnului Daum pentru tot ce a facut, singurul lucru pozitiv observat pana acum e ca a promovat niste tineri care nu aveau nicio sansa cu Piturca si Iordanescu, insa nu pot sa nu remarc faptul ca acum suntem pe pozitia 39 in conditiile in care a preluat echipa pe locul 21.