Edi Iordănescu le cere explicații românilor care au ieșit în stradă: "Ce se mai dorește acum?"

Duminica, 05 Februarie

Edi Iordănescu (38 de ani) s-a revoltat în privința protestelor care au loc de șase zile în România. Oamenii protestează și acum față de OUG privind codurile penale. Mai multe DETALII AICI!

"Mă consider un naţionalist, am digerat mereu destul de greu distanţa de casă, atunci când a trebuit să fiu departe de casă, însă şi în acele momente am fost mereu atent la ce se întâmplă în ţară mea. Respect şi susţin din multe puncte de vedere poziţia celor care au ieşit în stradă (mai puţin pe cei care au ieşit cu copii de 3-4 ani şi îi mai puneau să fluture şi pancarte pe care micuţii nici nu înţelegeau ce scrie), însă nu înţeleg ce se mai doreşte acum?!

Vrem iar să schimbăm un guvern şi o ţinem tot aşa până când? Oare toţi înţeleg efectele acestor mişcări politice şi acestor nisipuri mişcătoare la conducerea ţării? Înţelegem cât pierde ţara cu această instabilitate care persistă?

Punem alt guvern, de altă culoare politică şi apoi ies ceilalţi români în stradă? Fraţilor, au fost alegeri acum câteva săptămâni, alegeri democratice, avem o majoritate, haide să lăsăm lucrurile să meargă, pentru că o să vină şi momentul judecăţii. Însă nu e acum, că până la urmă de aia am avut alegeri, nu ca să ieşim în stradă în fiecare seară.

Haide să ne propunem toţi să muncim mai mult şi să ne respectăm opiniile mai mult unii, altora şi poate în viitor o să avem şi conducători mai pe placul tuturor, că până la urmă tot din popor se trag şi ei. Haide să nu ne mai dezbinam mai mult decât suntem deja. România Unită!", a scris Iordănescu pe contul său de Facebook.

Edi Iordănescu le-a antrenat de-a lungul carierei pe Steaua, FC Vaslui, ASA Târgu Mureș, Pandurii și ȚSKA Sofia.