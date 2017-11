FOTO Air Bella » Faimoasa Hadid se implică într-o campanie inedită: e frontman în "Air Force One"

Joi, 09 Noiembrie, 09:39

Foarte populară pe Instagram, unde are peste 11 milioane de followers, topmodelul Bella Hadid e o mare iubitoare de sport.

Frumoasa brunetă își menține silueta jucând tenis, baschet și are o colaborare cu Nike. Producător de echipament sportiv pentru care e frontman în campania " Air Force One", ce are drept target readucerea în prim-plan a legendarilor pantofi de sport creați acum 35 de ani pentru practicanții de baschet: "Îmi place să-i iau când port rochii".