FOTO Un superstar și-a dus iubita la meci, însă ea s-a plictisit imediat! Ce a început să facă în tribună și reacția suporterilor

Marti, 07 Noiembrie, 09:53

Dele Alli nu doar că este unul dintre cei mai promițători fotbaliști din Premier League, însă se poate lăuda și cu o super iubită: fotomodelul Ruby Mae.

Fotbalistul nu a putut evolua în ultimul meci disputat de Tottenham, 1-0 cu Crystal Palace, însă a urmărit partida de la tribuna oficială a stadionului, însoțit de iubita lui.

A fost suficient ca Ruby să revină în centrul atenției, însă atitudinea ei din timpul partidei a fost contestată. Ea a părut de multe ori plicitisită de ce se întâmplă pe teren, iar suporterii lui Tottenham au criticat-o pe rețelele de socializare.

Cu toate acestea, fotomodelul rămâne una dintre cele mai frumoase iubite de fotbaliști, iar relația ei cu Delle Alli devine tot mai stabilă.

‘sort her out!’Dele Alli’s model girlfriend Ruby Mae mocked for feet up during Wembley… https://t.co/MK4QMhxFEn pic.twitter.com/SauCF65aHY