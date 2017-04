GALERIE FOTO + VIDEO » La 45 de ani poate juca oricând la Dinamo! Cum poate să arate tatăl lui Rivaldinho

Hoje o dia foi muito corrido, mas não poderia deixar de me exercitar. Foco, treino e dedicação, esses foram meus remédios para ter jogado até os meus 43 anos. Today was a long day, but I could not leave my exercises. Focus, training and dedication, these were my medicines to have played until my 43 years.

