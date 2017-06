Gică Popescu le-a povestit catalanilor trăirile din închisoare: "Au fost incorecți cu mine!"

Vineri, 30 Iunie, 17:37

Jurnaliștii publicației catalane "Sport" au realizat un interviu cu Gică Popescu, iar printre subiectele despre care au vorbit s-a numărat și perioada de 611 zile petrecută de fostul fotbalist în închisoare, după ce a fost condamnat în ” Dosarul Transferurilor”.

"A fost complicat. Nu-mi place să vorbesc despre asta, pentru că nu vreau să vorbesc de rău despre ţara mea. Există o vorbă în România: «Ce nu te omoară te face mai puternic». Mă rezum la asta. Înainte eram un tip puternic. Imaginaţi-vă cum sunt acum, sunt mult mai puternic. Este clar că au fost incorecţi cu mine.

A fost greu, dar am încercat să iau totul cât am putut de bine, aproape ca şi cum ar fi fost o glumă de prost gust. Am fost eliberat mai repede datorită cărţilor scrise despre planurile mele de a fi preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal. Însă nimeni nu îmi va putea da acel timp înapoi. Familia mea a suferit, dar m-a susţinut mereu, cu răbdare.

Cel mai rău este că tatăl meu nu a suportat situația şi după două luni a suferit un atac de cord şi a murit. Închisoarea te ajută să îţi regândeşti întreg universul, să îţi reevaluezi priorităţile!", a declarat Popescu.