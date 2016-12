Răzvan Luțac a primit mențiunea specială a acestui an la Premiile Cațavencii: "El e dovada clară că presa nu e pregătită să-și pună vată-n nas și să se întindă pe catafalc"

Miercuri, 28 Decembrie, 09:53

Echipa de investigații a Gazetei Sporturilor a fost premiată de Cațavencii, iar Răzvan Luțac a primit mențiunea specială a acestui an:

"Așadar, premiul “#mergemdupăsistem” (al cărui nume este fără rușine plagiat integral după aproape semnătura care de un an de zile face lumea medicală să tremure) se acordă echipei Mirela Neag, Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan, care a transformat Gazeta sporturilor în cel mai tare ziar de investigații din România.

Cel puțin din 2009, în contul unei părți a acestei echipe putem trece cele mai profesional făcute anchete jurnalistice și, în același timp, anchetele cu cele mai constante rezolvări definitive și irevocabile în instanță.

Iar dacă Tolo și Mirela Neag au fost amintiți la fiecare final de an, de când există această rubrică, mențiunea specială a acestui an merge către Răzvan Luțac, cel care și-ar fi putut dori, la 14 ani, când s-a apucat să scrie în presă, să devină vedetă TV. Azi are 23 și este deja un ziarist pe care mafioții din sănătate nu-și doresc să-l întâlnească. Iar dacă sistemele mai și mor, ajutate la timp, Răzvan e dovada clară că presa nu e pregătită să-și pună vată-n nas și să se întindă pe catafalc", este explicația jurnaliștilor săptămânalului de satiră.

