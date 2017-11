INVESTIGAȚIE GSP Dezvăluiri șocante de la un club important: "E cuib de dopaj! Sunt substanțe care îmi atacă ficatul! Vor să mă dea afară fiindcă spun!"

Articol de — Justin Gafiuc Luni, 13 Noiembrie, 00:02

Kaiacist fără performanțe, Sorinel Negru, 18 ani, de la CSȘ Orșova, a fost depistat pozitiv cu Danabol, un steroid care atacă ficatul. El face dezvăluiri șocante despre mediul viciat care ar exista la clubul de la Dunăre. ANAD investighează un dosar exploziv.

La aproape un an și jumătate după declanșarea celui mai amplu scandal de dopaj din istoria sportului românesc, soldat cu radierea de la JO Rio 2016 a lotului olimpic, kaiacul stă din nou pe un butoi cu pulbere.

Unul dintre sportivii de la CSȘ Orșova, Sorinel Negru, 18 ani, a fost recent depistat pozitiv cu Danabol, un steroid cu efecte în materie de creștere rapidă în masă și forță. Băiatul a călcat pe bec la maratonul de la Bascov, desfășurat la sfârșitul lunii septembrie.

Nu e un performer, ci un tip de pluton ca rezultate. Aparent, o banală poveste individuală a unui teribilist, care, de multe ori, trece nebăgată în seamă. Cazul lui devoalează însă culise șocante la clubul de la Orșova, altfel unul cu o reputație internațională.

"Am luat din prostie"

Agenția Națională Anti Doping (ANAD) a plecat deja pe urmele dosarului și, după depistarea lui Negru, coroborată cu alte informații și indicii în lanț din interior, a făcut în urmă cu circa o săptămână o descindere specială la Orșova, de unde a colectat alt set de probe. "Sunt sportivi între 14 și 18 ani!", spun surse din ANAD. Până vin rezultatele de la noii suspecți, baza de la Orșova fierbe! Dialogul cu Negru e însă fulminant!

- Sorinel, de ce ai luat Danabol?

- Am comis o prostie. Nu am făcut-o pentru rezultate sportive, ci ca să mai cresc un pic în înălțime. Am văzut la alți colegi, iar doi dintre ei, Bogdan Crețan și Alexandru Popescu, mi-au spus că-și comandă de la Chișinău niște pastile și m-au întrebat dacă aș vrea și eu. Am zis: "Hai să iau!". Dar am luat această substanță fără să mă informez prea mult înainte. Mi-a făcut mai mult rău. Am avut dureri de ficat, mi-a scăzut rezistența.

"Vor să mă dea afară de la școală! Sunt speriat!"

- Știai însă că e un produs interzis?

- Da! Dar nefiind un sportiv important și neavând pretenții de performanță, n-am crezut că voi ajunge să fiu controlat. Eu am alergat în barcă cu Crețan, dar nu ştiu sută la sută dacă a luat și el Danabol. Poate a avut o doză mai mică și i-a ieșit repede din corp. Doar eu am ieșit pozitiv la testele de la Bascov dintre toți cei testați.

- Câte pastile ai luat?

- Vreo 49 dintr-un recipient cu 60 de pastile. N-am luat însă după un program anume, ci când îmi mai aduceam aminte. Nu mă mai interesează proba B, că n-am bani de aruncat pe fereastră. Vreau doar să-mi continui studiile, să devin marinar. Mi-au zis însă colegii că fostul director, Ilie Bănăduc, vrea să mă mute de la Colegiul Tehnic "Dierna", unde sunt în ultimul an, la profesională. Să se răzbune! Mi-e cam teamă, sunt speriat! Nu știu de ce ar face asta, fiindcă sunt foarte cuminte la școală, învăț, stau în internat, plătesc din bursă. De ce să-mi distrugă viața? Antrenorii vor însă să arunce vina pe mine, de frică să nu fie suspendat clubul!

"Antrenorii n-au dat importanță"

- E adevărat că, în investigația ANAD, ai indicat peste zece colegi, juniori, care ar folosi același Danabol?

- I-am indicat doar pe Popescu și Crețan. Dar au pornit, apoi, să se pârască între ei. Eu am început să-mi pun niște întrebări când am văzut niște copii care vin în bază la 13-14 ani, mici și slabi, iar într-un an de zile mă depășesc pe mine în înălțime! Explodează, cred că li se dă metabolismul peste cap și se dezvoltă aiurea. Mulți iau la vârsta asta mai mult pentru aspectul fizic, dar nu se gândesc la consecințe! Li se pare o glumă! Îi mai și întrebam: "Băi, te-au ajutat la ceva pastilele?!". Eu le-am aruncat pe ultimele, că numai rău mi-au făcut!

- Antrenorii știu ce se întâmplă în bază?

- Nu cred că au dat importanță. Astă-vară, la pregătiri, mai spuneau: "Băi, ăștia care luați prostii! Nu mai luați!". Dar totul a fost verbal. Eu, ca antrenor, să știu că sportivul meu se dopează, l-aș da afară imediat, fiindcă ar putea crea mari probleme! Păi, eu munceam pe rupte la antrenamente, iar alții alergau foarte surprinzător, cam peste puterea lor firească! Mai discutam între noi: "Băi, tu te dopezi?!". Drângă, de exemplu, era foarte mândru de el și lăudat de antrenori.

"Drângă e șeful cu pastilele"

- Cine e Drângă? Un sportiv?

- Da! E șeful lor, cu pastilele! Cap de listă să-l treceți! Are 15 ani, eu 18 și dintr-odată a început să-i bată chiar și pe cei de 17 ani. L-am întrebat: "Băi, ce iei?!". Aduce de pe net, de aiurea, de unde dă comandă.

- Doar Danabol?

- Combinații. Mai e și ceva gen "Trobolan", nu știu exact. Niște pastile pentru ficat. El mi-a spus.

- Din ce descrii tu, baza de la Orșova pare să arate ca un cuib de dopaj. E doar o impresie?

- Gen cuib, mi-e greu însă să-mi dau seama la ce nivel. A fost ținut ascuns până acum. Eu am fost doar viespea care a ieșit din cuib și a fost prinsă!

Ce este Danabolul

Conform portalului steroizi.ro, Danabolul este "probabil cel mai cunoscut steroid din lume. Aduce rapid câștiguri de masă și forță, de aceea începătorii sunt foarte atrași de el. În România s-a găsit mult timp în farmacii sub denumirea de Naposim. A fost conceput cu scopul de a îmbunătăți performanțele fizice ale sportivilor. Este considerat un produs cu potențial toxic pentru ficat și poate crea probleme în privința tensiunii arteriale din cauza retenției de apă și a creșterii bruște în greutate".



"Când am fost selectat pentru kaiac, în clasa a opta, nici nu știam că există sportul ăsta! Regret acum că am pierdut trei ani din viață" "Dacă și cei de la lotul olimpic de kaiac s-au dopat pentru a avea rezultate, ceilalți ce șanse mai au să facă performanță?!"

Sorinel Negru, sportiv dopat CSȘ Orșova "Vreți să loviți în cel mai mare club nautic din Europa? Cine v-a comandat materialul ăsta?! Sunteți șmecheri dacă aveți mușchi pe frunte? Da, am vorbit cu Negru și mi-a spus că a luat pastilele în timpul liber ca să mai facă mușchi"

Ilie Bănăduc, antrenor lot olimpic kaiac, ex-director CSȘ Orșova "Nu am mai fost confruntat cu astfel de situații. Nu pot să vă spun dacă există o anchetă internă. Sper ca restul de teste să nu iasă pozitive"

Alexandru Ghițoaica, director CSȘ Orșova "Sportivul Sorin Negru este suspect de încălcarea reglementărilor antidoping, iar cazul său e în curs de gestionare. Toate structurile implicate au fost informate. ANAD face în continuare investigații, care sunt confidențiale"

comunicat ANAD

4 ani de suspendaree pedeapsa pe care o riscă Negru pentru dopajul cu Danabol, dar el intenționează să renunțe la sport

”Iau ca să fiu barosan”

Tudor Jerecjinski, 15 ani, se laudă într-o filmare cu un telefon că ia Danabol și scoate un flacon de pastile dintr-un dulap aflat în camera de la Orșova.

Un filmuleț de 57 de secunde intrat în posesia GSP, despre care au cunoștință inclusiv șefii CSȘ Orșova, arată un alt episod legat de răspândirea Danabolului în baza nautică de la Dunăre. Eroul este Tudor Jerecjinski, unul dintre puștii indicați de Drângă printre consumatorii de Danabol.

Pe imaginile captate cu telefonul într-o cameră se vede cum sportivul scoate din dulap un flacon și, într-un dialog cu accente obscene, mărturisește colegilor săi cum procedează cu pastilele care-l pot face "barosan". Înregistrarea o puteți urmări integral pe gsp.ro.

"Unde mi-i Danabolu'?"

Alexandru Popescu: Nu mă interesează.

Tudor Jerecjinski: Știi că și pe tine te-o dat în gât ăsta, Sorinel!

Alexandru Popescu: Să vedem, la mine nu găsește nimic.

Paul Crăcană: Ce iei, bă, Danabolu'?

Tudor Jerecjinski: Unde mi-i Danabolu', băi?

Paul Crăcană: Ce p... mea iei Danabol tu?

Tudor Jerecjinski: Să fiu barosan!

Alexandru Popescu: Mă doare p...! Eu știu că nu iau nimica. Nu mă găsește cu nimica.

Tudor Jerecjinski: Știi cu ce te găsește?

Voce neidentificată: Ești prost!

Tudor Jerecjinski: Știi cu ce? Cu p...mea în gura ta te găsește! Să-mi bag p...!

Paul Crăcană: Câte Danaboluri iei, bă?

Tudor Jerecjinski: Ăăă?

Paul Crăcană: Câte Danaboluri ai luat astăzi?

Tudor Jerecjinski: Azi n-am luat niciunu'.

Paul Crăcană: Și când iei?

Tudor Jerecjinski: Acum, după-amiază.

"Cred că Jerecjinski a luat Danabol cam cu o săptămână înainte să vină controlul ANAD. Se așteaptă să iasă pozitiv. S-a bazat pe faptul că nu-l va testa nimeni fiindcă nu are valoare pe apă. A zis că pleacă acasă dacă iese pozitiv"

Paul Crăcană, sportiv CSȘ Orșova "Am zis «barosan» în glumă. Pastilele mi le-a dat Alexandru Popescu. Nu știu dacă el a consumat. Eu am luat doar trei pastile și pe restul le-am aruncat. Mă cam durea ficatul"

Tudor Jerecjinski, sportiv CSȘ Orșova "Nu te cunosc. Nu am ce vorbi cu tine!"

Alexandru Popescu, sportiv CSȘ Orșova

Dealer la 15 ani?

Colegii îl indică pe Florin Drângă cu preocupări în materie de distribuție de pastile interzise. Puștiul are o listă cu cei care ar consuma Danabol în baza de la Orșova.



Originar din Prejmer (Brașov), Florin Drângă are atașată porecla Zoro pe profilul de facebook, iar una dintre fotografiile sale, în care bea un pahar cu bere, e însoțită de următorul motto: "Cred că sunt un om bun cu intenții rele! Detest figurile de 3 lovele!". Cu o inimoară la final.

Face canoe de peste doi ani la Orșova și e puștiul de 15 ani pe care, în afara lui Sorinel Negru, un alt sportiv, Paul Crăcană, îl indică tot cu preocupări asidue în materie de pastile interzise: "Da, el a venit cu treburile astea! A venit cu ideea! Comandă pe internet".

12 oameni pe lista puștiului

Într-un dialog pe facebook cu Sorinel Negru, aduce câteva informații extrem de precise:

Negru: - Cine a luat Danabol din bază? Pe care i-ai văzut tu? În afară de tine...

Drângă: - Mircea, Moraru, Nergheș, Gemenii, Jerecjinski, Tripleții, Rață, Mihali, Mugli.

Iar decriptarea numelor ar fi următoarea, după cum spun chiar colegii puștilor de la Orșova: Mircea Salvari / Dan Moraru / Iulian Nergheș / gemenii Silviu și Ionuț Matei / Tudor Jerecjinski / tripleții Gabriel, George și Andrei Ragea / Ionuț Ciocan (Rață) / Mihali (neidentificat) / Laurențiu Bărgăoană (Mugli). Toți ar avea vârste între 16 și 18 ani!

Din lista de 12 indicată de Drângă, cel puțin trei (Jerecjinski, Bărgăoană, Ciocan) ar fi dat probe la recentul control doping inopinat efectuat de ANAD, fiind în așteptarea rezultatelor.