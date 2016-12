Are 21 ani, este studenta la Politehnica si tocmai a castigat 82,911.56 lei la sloturile online

Marti, 27 Decembrie, 12:12

Jocul Leprechaun Goes To Hell de pe platforma Unibet i-a purtat noroc unei studente in anul 3 la Universitatea Politehnica din Timisoara. Aceasta tocmai a castigat impresionanta suma de 82,911.56 lei, cu putin timp inainte de Sarbatorile de iarna. Castigul a fost inregistrat in sectiunea Unibet Casino, acolo unde exista o multime de sloturi video si jocuri de cazino ideale pentru distractie in timpul liber. In decembrie, in cadrul campaniei promotionale Advent Calendar, jucatorii au beneficiat de si mai multe oportunitati pe unibet.ro, cu surprize zi de zi la pariuri online, cazino, poker si bingo.

"Am auzit despre aceasta platforma Unibet de mai mult timp, dar de vreo 2-3 ani sunt destul de activa. M-au incantat de la inceput cu ofertele de pariere, apoi am desoperit unele jocuri care mi-au atras atentia precum Keno, Turenele de Poker, chiar si Bingo. Dar sincera sa fiu doar in aceasta toamna am descoperit Leprechaun Goes To Hell si de atunci pot spune ca ma joc aproape in fiecare zi, mai mult pentru distractie decat pentru castig, dar se pare ca am fost norocoasa", a explicat castigatoarea premiului de aproape 20.000 de dolari.

Banii sunt deja oarecum planificati de catre studenta in varsta de 21 de ani: o masina, o vacanta la munte, dar si un smartphone cu tehnologie de ultima generatie, ideal pentru pariuri online in orice moment pe unibet.ro, dar si pentru alte jocuri pe aceeasi platforma licentiata complet in Romania.

"Din punctul meu de vedere, Unibet este o platforma serioasa care isi respecta clientii si care iti ofera multe oportunitati, de la pariuri spotive pana la turnee de neuitat. Parerea mea este ca daca nu joci nu castigi si nu stii niciodata de unde sare norocul. Cand te astepti mai putin, atunci castigi", a mai spus jucatoarea Unibet din Timisoara.

Sloturi online si jocuri la masa cu sansa de a castiga unul din marile jackpoturi, in orice moment distractie si premii - iata combinatia ideala propusa de Unibet Casino. Cosmic Fortune, Arabian Nights, the Dark Knight sau Mega Fortune Dreams sunt titluri extrem de populare in randul jucatorilor, multi dintre ei deveniti mari castigatori. Ruleta Frantuzeasca, Ruleta Europeana, Online Blackjack Baccarat, Pnatoon, Craps, alaturi de multe altele sunt prezente de asemenea in Unibet Casino.