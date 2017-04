Fotbal liberare! Barcelona – Juventus in exclusivitate cu Telekom!

Miercuri, 19 Aprilie, 15:56

Remontada 2! Barcelona incearca din nou imposibilul, sa remonteze diferenta de 3 goluri din fata lui Juventus si sa se califice in semi-finalele Ligii Campionilor.

Meciul Barcelona - Juventus, este transmis in exclusivitate in Romania pe Dolce Sport 1, in seara aceasta de la ora 21:45

Clientii Telekom pot urmari partida cu televiziunea de la Telekom, pe www.telekomtv.ro si aplicatia mobila Telekom TV

