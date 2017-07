Interviu Ilie Dumitrescu – SuperCupa Romaniei: VIitorul - Voluntari

Joi, 06 Iulie, 13:59

Expertul Unibet, Ilie Dumitrescu a raspuns catorva intrebari ce vizeaza meciul care deschide sezonul in fotbalul romanesc.

Viitorul, favorita lui Ilie Dumitrescu la pariuri online in SuperCupa Romaniei

Din punctul de vedere al lui Ilie Dumitrescu, Viitorul este favorita in Supercupa Romaniei. “Au castigat campionatul, sunt o echipa care are o idee clara de joc, automatisme si relatii de joc puse la punct. Viitorul e una din echipele care pune mare accent pe posesie, progresie si le place sa isi controleze adversarii. Formatia campioana are o consistenta privind jocul intre linii, e o echipa lucrata si se vede foarte clar munca lui Hagi in acest proiect. Castigarea campionatului e cu atat mai surprinzatoare, cu cat in urma cu doua sezoane, el s-a despartit de 10-12 jucatori si a reusit sa-I inlocuiasca cu succes cu tineri din propria academie, plus cateva transferuri pentru care nu a platit multi bani.”

George Tucudean a avut un impact semnificativ pentru echipa lui Hagi in finalul de sezon. Desi a evoluat in doar 4 partide titular, el a reusit sa inscrie 4 goluri pentru Viitorul. Expertul Unibet subliniaza faptul ca “Tucudean s-a integrat foarte bine la Viitorul si a avut un rol extrem de important pe final de sezon. El este genul de atacant de careu, puternic, care atrage jucatori dupa el si in orice moment poate semana pericol la poarta adversa.” Cota la agentia de pariuri Unibet ca atacantul viitorului sa inscrie e 2.65.

Voluntari cauta castigarea celui de-al doilea trofeu din istorie

“Voluntari e genul de echipa care a abordat arma contraatacului in majoritatea jocurilor. Acum se joaca cu trofeul pe masa, e un singur meci si e greu de anticipat cum vor aborda ilfovenii jocul. In finala Cupei cu Astra le-a iesit, insa din punct de vedere tactic, in ceea ce o priveste pe Viitorul, tot ce pot sa spun e ca Hagi nu schimba ideile de joc si conceptul unui joc bazat pe posesie si pe recuperarea rapida a mingii” e caracterizarea lui Ilie atribuita acestor doua echipe.

In doua din ultimele trei editii ale Supercupei Romaniei, echipa care era outsidera la pariuri sportive, de fiecare data, castigatoarea Cupei Romaniei, a reusit sa invinga echipa campioana si sa castige acest trofeu. Ilie remarca faptul ca “Voluntari este o echipa care a surprins de la venirea lui Claudiu Niculescu. In primul si in primul rand, echipa e foarte bine organizata pe faza defensiva, acopera bine zonele. Claudiu e genul de antrenor care transmite incredere jucatorilor, a gestionat foarte bine relatia cu jucatori cu experienta in vestiar pe final de sezon. Castigarea Cupei Romaniei este o performanta extraordinara, contra unei echipe cu experienta.“

Ilie mizeaza pe un meci deschis, in ciuda traditiei recente a ultimelor trei Supercupe, unde am avut parte de putine goluri marcate. Fostul mare atacant al nationalei propune din oferta de pariuri a agentiei Unibet varianta cu peste 2.5 goluri inscrise, la cota 1.93. In ultimul joc direct din campionat, Viitorul s-a impus cu scorul de 2-1 si un deznodamant similar nu trebuie exclus.

