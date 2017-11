Ponturi pariuri pentru meciurile de baraj pentru Cupa Mondiala 2018, zona Europa

Joi, 09 Noiembrie, 14:00

Ultimele partide din preliminariile Cupei Mondiale 2018, zona Europa, se vor desfasura joi, vineri si sambata, cu incepere de la ora 21:45. Este vorba despre meciurile de baraj, opt echipe luptandu-se sa prinda unul dinte cele din urma patru locuri ramase disponibile pentru turneul final din Rusia.

Croatia - Grecia este programat pe data de 9 noiembrie. Gazdele sunt favorite in acest meci, caci au o galerie impresionanta de vedete consacrate la echipe de club de top in Europa. Nume precum Luka Modrici (Real Madrid), Mario Mandzukici (Juventus Torino) si Ivan Rakitici (FC Barcelona) pot face oricand diferenta pe teren, in favoarea echipei la care activeaza.

In statistici, elenii au avantaj (o victorie si un egal in cele doua meciuri directe), insa raportandu-ne la valoarea momentului, este de asteptat ca echipa gazda de joi seara sa castige chiar fara a primi gol - o idee buna de jucat la pariuri online. Pentru cei ce vor sa riste pentru o cota mare si sa aleaga un pariu pe gol al Greciei in deplasare, atacantul cel mai periculos al oaspetilor ar fi Kostantinos Mitroglou de la Olympique Marseille. El a inscris de sase ori in cele opt partide pe care le-a jucat in faza grupelor.

Tot pe 9 noiembrie se joaca Irlanda de Nord - Elvetia. Intalnirea de la Belfast ii are favoriti pe elvetieni, cotati cu sanse mai bune de a juca la Cupa Mondiala Rusia 2018. Pe website-ul celor de la FIFA, scorurile cel mai des intalnite, postate de fani, ar fi 0-0 si 1-1, deci varianta unui rezultat de egalitate pare pe placul tuturor. Oaspetii cel mai probabil nu vor forta, caci au partida decisiva pe teren propriu, in retur. Este de asteptat sa vedem un meci destul de prudent abordat, cu putine goluri. Pentru optiunea cu sub 1,5 goluri, cota este 2,32 la casa de pariuri online Unibet, acolo unde se pot gasi si alte variante atractive.

Suedia - Italia ar putea fi meciul cel mai incins, caci ambele echipe "trebuie" sa se califice la CM 2018. Despre Italia, nu mai este nevoie sa spunem ca are obiectiv calificarea, fiind una dintre Nationalele ce reprezinta totusi fotbalul de inalta clasa pe continentul european. Italia se bazeaza mult pe Ciro Immobile, de la care se asteapta un gol ce poate deveni decisiv in economia celor doua meciuri de baraj. La Lazio, Ciro Immobile a inscris de 14 ori in Serie A in actualul sezon, iar acum poate marca si in Suedia - cota 3,20. Suedia il are pe Marcus Berg (8 goluri in ultimele 9 partide la Nationala), de la care gazdele asteapta actiuni determinante pentru indeplinirea obiectivului: calificarea la turneul final din Rusia.

Ultimul meci din programul primei etape de baraj este Danemarca - Irlanda. Aici, norvegianul Age Hareide (64 de ani) si nord-irlandezul Martin Martin O`Neill (65 de ani), care au fost colegi de echipa la Manchester City (1981-1982) si la Norwich City (1982-1983), se confrunta acum in calitate de antrenori si doar unul poate sa isi duca echipa la Mondialele de vara viitoare. Pontul oferit de specialisti: gol Irlanda la Copenhaga, in conditiile in care danezii ar putea fi "pacaliti" in defensiva, chiar daca au prima sansa la nivelul general al meciului.