Ponturile lui Ilie Dumitrescu si Ionel Danciulescu pentru Derby de Romania

Vineri, 28 Aprilie, 19:46

Dinamo si FCSB se intalnesc in ceea ce va fi ultimul episod al Derby de Romania din acest sezon. Partida, ce se va desfasura Luni, 1 Mai, se anunta una extrem de interesanta, cu puternice implicatii in lupta pentru titlu.

“Dinamo trebuie sa castige acest joc, pentru ca ne dorim titlul. Un egal este bun, dar nu este foarte folositor, in actualul context din play-off. Acest obiectiv pune presiune pe echipa, dar baietii s-au mobilizat bine pana acum la derby-uri si sunt sigur ca o vor face si acum. Cosmin Contra este un bun strateg si va pregati o tactica adecvata pentru a obtine victoria. Avem inca vie amintirea celor 3 victorii din acest sezon”, a conchis Ionel Danciulescu inaintea acestui mare derby. Cel mai bun marcator din istoria Ligii1 a scos in evidenta varianta unui pariu prudent, in care Dinamo nu va pierde in derby, in schimbul cotei 1.56.

Ilie Dumitrescu, ambasadorul Unibet in Romania si fost mare atacant al Stelei, vine cu o propunere la o cota semnificativ mai atractiva, insa cu un nivel mai ridicat al riscului. Expertul Unibet subliniaza faptul ca “Alibec a adus un mare plus in jocul FCSB-ului. Este un jucator determinant, care poate face diferenta in orice moment. Cu siguranta va fi motivat sa inscrie in marele derby, pentru ca este un marcator innascut. “ Atacantul nationalei Romaniei are 4 goluri inscrise in acest playoff, la egalitate cu Ciprian Deac. Alibec se simte bine in compania celor de la Dinamo, marcand 9 goluri in 14 partide disputate in intreaga sa cariera contra “cainilor”. Cota ca Denis inscrie din nou in poarta “cainilor” e 2.75, in oferta agentiei de pariuri online Unibet.

Spectacolul a fost la el acasa in ultimele opt derby-uri dintre Dinamo si FCSB. De fiecare data ambele echipe au fost prezente pe tabela de marcaj, iar media de goluri marcate in cele cinci meciuri disputate pana in prezent in acest sezon, a fost de 3.60 / meci.

Pariorii care au un cont existent pot profita de acest pariu la o cota mai mica de 1.89, o cota foarte buna si ambii experti crediteaza acest pariu cu sanse mari de reusita. Ionel Danciulescu admite ca “nu i-ar placea ca echipa Dinamo sa primeasca gol, insa daca acest lucru se intampla, “cainii” au pregatite raspunsuri adecvate.”

De partea cealalta, Ilie argumenteaza aceasta selectie prin “forta de atac a lui Alibec, plus rezerva de lux, Gnohere, care e in mare forma.” Acesta subliniaza si faptul ca “si Dinamo a aratat foarte bine pe faza ofensiva, in ultimele patru meciuri marcand cate 2 goluri / meci.”