VIDEO SCENE TERIBILE LA MELBOURNE! Atenție, imagini șocante! Cel puțin 3 morți și peste 20 de răniți după ce un tânăr a intrat cu mașina într-o zonă pietonală

Vineri, 20 Ianuarie, 11:34

Populația din Australia este îngrozită din cauza unui tânăr care a intrat cu o mașină, în viteză, într-o zonă pietonală din Melbourne.

Până la această oră, autoritățile au raportat 3 morți și peste 20 de răniți, printre care 4 copii.

În această perioadă la Melbourne se află mulți turiști și pentru că zilele acestea are loc turneul de Grand Slam, Australian Open. Complexul este la doar 2 kilometri de locul în care s-a întâmplat incidentul.

Autoritățile australiene susțin că tânărul de 26 de ani avea probleme psihice și provine dintr-o familie cu un istoric violent. Nu are legături cu organizații teroriste, dar avea probleme cu consumul de droguri. The Guardian anunță că el fusese arestat chiar săptămâna trecută din cauza unor probleme în familie.

VEZI VIDEO

BREAKING: one dead & at least 20 injured in Melbourne, after shots were fired & pedestrians were run down. CCTV: innocents ran for lives. pic.twitter.com/tqr1rd8pM0