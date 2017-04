VIDEO A marcat în secunda 4, cu o execuție absolut fabuloasă » Are 19 ani, e fan Sânmărtean și vrea să joace la Monaco

Marti, 25 Aprilie, 10:16

Vlad Prejmerean (19 ani) a marcat un gol de la jumătatea terenului, în secunda 4 a partidei pe care formația sa, Ardealul Cluj, a terminat-o la egalitate, scor 2-2, în deplasarea de la LPS Satu Mare. Meciul a făcut parte din etapa a 22-a din Liga Elitelor U19.

“Totul a început dintr-o glumă cu Gavrilă, colegul meu din atac la meciul de sâmbătă. Apoi, am văzut că portarul continuă să rămână ieşit si am încercat. Nu pot să explic în cuvinte ce sentiment am avut după ce am văzut mingea în poartă. Am mai dat goluri de la o asemenea distanţă, însă în timpul meciului, nu la fluierul de start. Cu siguranţă a fost cel mai frumos gol marcat până acum”, a declarat Prejmerean după meci, citat de frf.ro.

Atacantul celor de la Ardealul Cluj, fan declarat al celor de la AS Monaco, a vorbit și despre țelurile sale: “Jucătorul meu preferat e Lucian Sănmărtean. Îmi place mult tot ceea ce face pe teren. Ligue 1 din Franţa e, în schimb, campionatul în care mi-aş dori să joc cel mai mult, cred că mi se potriveşte cel mai bine”.