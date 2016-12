Adversara Astrei din 16-imile Europa League și-a ales noul antrenor » Genk a numit un fost secund al lui Van Gaal

Marti, 27 Decembrie, 15:36

Genk, adversara Astrei din 16-imile Europa League, și-a ales noul antrenor, după demiterea lui Peter Maes.

Astfel, conducerea belgienilor a decis să îl numească pe Albert Stuivenberg pe banca echipei de pe locul 9 din campionat. Acesta este pentru prima dată antrenor principal la o echipă.

Olandezul Stuivenberg, 46 de ani, este fostul secund al lui Louis Van Gaal, în 2014, când acesta a antrenat-o pe Manchester United, potrivit presei din Belgia.

Până acum, Albert Stuivenberg a mai fost în staff-ul celor de la Feyenoord, RWD Molenbeek și Al-Jazira, și a fost selecționerul naționalelor sub 21 și sub 17 ani ale Olandei. În plus, a câștigat de două ori Campionatul European Under 17, în 2011 şi 2012.