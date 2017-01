Anunțul-șoc făcut astăzi de Guardiola: "Ajung deja la finalul carierei de antrenor, sunt sigur de asta"

para.para • 03 Ianuarie 2017, 07:22

"Din 2008 și până în prezent, Guardiola a antrenat trei echipe: Barcelona, Bayern și Manchester City și are în palmares 21 de trofee câștigate." - si reghe al vostru e mare antrenor. A antrenat mai mult de 3 echipe. Pe Buftea, pe Snagov de unde a facut pasul spre fotbalul ce mare, adica la Chiajna, dupa care a ajuns la fcsb, a mers in vizita pe la arabi, a ajuns si in Bulgaria la o echipa care azi nu mai exista, ca in final sa se intoarca la aceeasi fcsb mai mult de dragul hartiei sporturilor care le face propaganda zilnica.