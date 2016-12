Bătaia ruptă din Rai! Ranieri a mărturisit că o înfrângere l-a făcut să creadă cu adevărat în câștigarea titlului

Articol de Cristi Cozmaciuc JURNALISPORT Duminica, 25 Decembrie

Leicester City a reușit, cu câteva luni în urmă, performanța de a câștiga titlul în Premier League, lasându-le astfel în spate pe favoritele Arsenal, Tottenham sau Manchester City, iar Claudio Ranieri a dezvăluit în premieră care a fost momentul când a simțit că echipa sa poate să se impună în Anglia.

Întrebat când a început să creadă cu adevărat într-un eventual succes al echipei sale, Ranieri a spus: ”Personal, când am jucat împotriva celor de la Manchester City, Arsenal și Liverpool”.

Managerul italian recunoaște că înfrângerea în fața lui Arsenal, scor 2-1, din februarie, a fost meciul în urma căruia a crezut cu adevărat că echipa sa poate câștiga titlul, deși ”tunarii” se apropiaseră la două puncte de ei.

”Toată lumea se aștepta de la noi să pierdem meciuri, credea că suntem terminați. Dar am câștigat la City, mi-am spus că e o performanță uluitoare, apoi am câștigat cu Liverpool, apoi am pierdut cu Arsenal. Dar Arsenal, 11 oameni contra 10, a avut nevoie de 95 de minute ca să ne bată. Când am văzut asta, mi-am zis că e posibil să terminăm destul de sus”, a spus antrenorul de 65 de ani.

Claudio Ranieri a ajuns la Leicester în vara lui 2015, după o aventură dezastruoasă la cârma naționalei Greciei.

