El este atentatorul! A apărut prima poză cu cel care a orchestrat atacul din Dortmund

cristealaur1948 • 22 Aprilie 2017, 16:09

Lasand la o parte lipsa unui ''a'' din titlu, e ceva general la cei ce scriu articole in presa digitala. Nu doar de gramatica, de stire la modul clar. Sa afirmi ca se trage la sorti Uefa League si in urne sunt Besiktas, Schalke etc....e inadmisibil... Prin 2001, fan cititor al ziarului Magazin, am constatat ca feciorul lui Cusnarencu ( nu-i mai retin prenumele ) se ocupa de rubrica Sport.....am citit atatea ineptii ca le-am si trimis o scrisoare, feciorul e mai vechi la Onlinesport, n-am mai citit ziarul lui...a fost o semifinala de campionat european la handbal si el scria ca a batut Germania cu 22-18...batuse Suedia cu 25-23....cum ii categorisesti pe acesti ''gazetari''? Domnule Aurelian, daca tot suntetzi gazetar la GSP, va rog sa va recititzi articolul macar odata inainte de al publica...macar odata...