El este primul jucător al lumii care are un emoticon dedicat pe Twitter

Articol de Tibi Demeter JURNALISPORT Sambata, 14 Ianuarie

Paul Pogba a intrat în această vară în istoria fotbalului după transferul său record de la Juventus la Manchester United.

"Diavolii roşii" au plătit 105 milioane de euro pentru transferul fotbalistului şi a devenit astfel primul jucător pentru care s-a plătit o sumă care a depăşit 100 de milioane.

După această ispravă, mijlocaşul lui United a devenit şi primul jucător din Premier League care a primit un emoticon pe Twitter şi a devenit rapid unul dintre cele mai folosite emoji-uri de pe reţeaua socială.

Fanii pot să folosească acest emoticon în toate tweet-urile care conţin hashtag-ul cu numele fotbalistului.

Francezul s-a arătat extrem de fericit şi recunoscător pentru apariţia sa pe Twitter.

"Sunt foarte fericit şi recunoscător pentru această şansă", a fost mesajul postat de fotbalist.

Manchester United este una dintre cele mai vizibile echipe pe reţelele sociale conform spuselor lui Richard Arnlond, directorul de imagine al clubului.

"Suntem pe primul loc în Premier League în ceea ce priveşeste relaţia cu publicul pe reţelele de socializare. De curând am ajuns la 130 de milioane care ne urmăresc pe toate platformele. Twitter este unul dintre cele mai populare canale, în ultimul am avut nu mai puţin de 3,3 milioane de noi următori, mai mult ca oricare altă echipă din Premier league.", a spus oficialul de pe Old Trafford.

sursa: manutd.com