Fiorentina a ajuns la un acord cu un fost jucător al celor de la AC Milan

Articol de Tibi Demeter JURNALISPORT Duminica, 29 Ianuarie, 15:55

Fiorentina a ajuns la un acord cu atacantul italian Riccardo Saponara de la Empoli, fost jucător al celor de la AC Milan.

Conform celor de la Sky Sport Italia, formaţia viola a ajuns la un acord cu jucătorul celor de Empoli, iar acesta a efectuat vizita medicală în duminică dimineaţa.

Saponara a fost împrumutat pentru un sezon şi jumătate, iar pentru un eventual transfer, clubul din Firenze ar trebui să plătească în jur de 10 milioane de euro.

Totuşi, Milan deţine 30% din eventuala sumă de transfer pe care Empoli ar urma să o primească de la Fiorentina.

Jucătorul de 25 de ani este momentan indisponibil din cauza unei entorse la gleznă, dar a marcat două goluri şi a oferit o pasă decisivă în cele 18 partide din Serie A.

Saponara s-a declarat extrem de fericit pentru mutarea realizată şi a ales numărul pe care îl va purta la echipa la echipa de pe "Artemio Franchi".

"Totul s-a întâmplat foarte repede şi am încercat să rezolv cât mai rapid pentru a putea juca în curând. Abia aştept să încep, astăzi voi merge la stadion pentru a susţine echipa şi noii colegi. Calitatea tehnică a echipei m-a convins să fac acest pas. În momentul în care am primit oferta nu am stat pe gânduri şi am semnat imediat. Mi-am ales numărul 21, m-am uitat pe lista cu numerele disponibile şi a fost primul care mi-a venit în minte" Riccardo Saponara pentru Viola TV