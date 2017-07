FOTO Antrenamente High-Tech pentru o formație de Bundesliga » Inovația la care a apelat antrenorul pentru analize video

Articol de — Aurelian Botezatu Joi, 06 Iulie, 11:07

Antrenorul Nagelsmann, 29 de ani, a instalat un ecran gigant chiar pe terenul de antrenament, pentru analize-video. Premieră în Bundesliga!

La vremuri noi, idei noi! Hoffenheim va juca pentru prima oară în Ligă, iar antrenorul Jens Nagelsmann vrea ca echipa să se prezinte cât mai bine la start.

Pentru a-și optimiza antrenamentele, el a comandat un ecran gigant, 3x6 metri, și a cerut să-i fie instalat chiar la marginea terenului. Scopul: analize video chiar în timpul procesului de pregătire.

Class from Hoffenheim! Nagelsmann introducing the future. Live video feedback at training pic.twitter.com/Bsp8YfSJlP