FOTO Budescu și Alibec sunt mici copii » Un fotbalist de 35 de milioane de euro al Barcelonei a șocat pe plajă cu kilogramele în plus

Vineri, 30 Iunie, 17:20

Perioada de vacanță l-a transformat total pe turcul Arda Turan, care i-a surprins neplăcut pe fanii Barcelonei.

Fotbalistul în vârstă de 30 de ani se află în aceste zile în vacanță, însă o imagine în care apare a șocat pe toată lumea. Mijlocașul a luat kilograme în plus, iar acest lucru e evident!

Turcul a jucat foarte puțin la Barcelona și e dorit de cluburi precum Arsenal sau Inter. Turan a ajuns la Barcelona de la Atletico Madrid în 2015 în schimbul a 35 de milioane de euro.

To get your Friday party started, here’s Barcelona’s Arda Turan looking like he needs to get back to pre-season about three weeks ago. [AS] pic.twitter.com/wFJeF3oRj8